أبرزهم فرك العين.. علامات تدل على أن طفلك يعاني من مشكلة في الرؤية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر مشاكل العين أو الرؤية من المشاكل الرئيسية التى قد يعانى منها الأطفال الرضع، وهو ما يُشعر الآباء والأمهات بالقلق، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز العلامات التي تُشير أن طفلك يُعاني من مشكلة في العين أو الرؤية.

• حركة العين غير العادية

يشمل ذلك التلويح ذهابًا وإيابًا من العينين أو الدوران الشديد لعين الطفل.

• فرك العين المفرط

عندما يفرك الطفل عيونه باستمرار حتى عندما لا يشعر بالنعاس.

• اختلاف شكل عين عن الأخرى

أي فرق جسدي في عين الرضيع مثل البقع على العين، فقط عين واحدة مفتوحة والأخرى مغلقة أو انتفاخ العينين.

• إفراز السوائل من العيون.