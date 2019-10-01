بالصور.. اختتام فعاليات همة نحو القمة بمدرسة ابن زيدون بجدة

حامد العمري(صدى):

اختتمت مدرسة ابن زيدون الابتدائية بجدة ؛ فعاليات الاحتفال بالذكرى 89 للمملكة العربية السعودية ، وسط مشاعر وطنية تخللها الفرح والسرور ، والذي عبر فيه جميع منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وإداريين عن مشاعرهم وحبهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي .

وأكد رائد النشاط الأستاذ محمد القرني أنه وبمتابعة من قائد المدرسة الأستاذ هاني جوهرجي ، ومشاركة جميع طاقم المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب ، استمرت الفعاليات أسبوع كامل تخلله إذاعة صباحية وقصائد شعرية للطلاب والمعلمين ودوري رياضي تحت مسمى ( همة حتى القمة ) ، ومسابقة في الرسم شارك فيها جميع طلاب المدرسة وتم تكريم المتميزين منهم.