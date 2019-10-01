  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. اختتام فعاليات همة نحو القمة بمدرسة ابن زيدون بجدة

بالصور.. اختتام فعاليات همة نحو القمة بمدرسة ابن زيدون بجدة

بالصور.. اختتام فعاليات همة نحو القمة بمدرسة ابن زيدون بجدة
حامد العمري(صدى):

اختتمت مدرسة ابن زيدون الابتدائية بجدة ؛ فعاليات الاحتفال بالذكرى 89 للمملكة العربية السعودية ، وسط مشاعر وطنية تخللها الفرح والسرور ، والذي عبر فيه جميع منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وإداريين عن مشاعرهم وحبهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي .

وأكد رائد النشاط الأستاذ محمد القرني أنه وبمتابعة من قائد المدرسة الأستاذ هاني جوهرجي ، ومشاركة جميع طاقم المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب ، استمرت الفعاليات أسبوع كامل تخلله إذاعة صباحية وقصائد شعرية للطلاب والمعلمين ودوري رياضي تحت مسمى ( همة حتى القمة ) ، ومسابقة في الرسم شارك فيها جميع طلاب المدرسة وتم تكريم المتميزين منهم.

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *