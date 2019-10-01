منها طائرات جهة سيادية.. 25 فرقة شاركت في السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر مشاركة طائرات الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة بجانب القوات الجوية الملكية في عمليات إطفاء حريق قطار الحرمين الذي اندلع أول أمس “الأحد” واستغرق ساعات طويلة .

كما أكدت مشاركة وحدات إطفاء شركة آرامكو ووحدات إطفاء مطار الملك عبد العزيز بجانب فرق الدفاع المدني ليصل إجمالي الفرق المشاركة 25 فرقة وجهت أكثر من 900 صهريج مياه ،وفقاً لعكاظ .

وأكدت المصادر أن التحقيقات التي تشارك فيها عدة جهات بخلاف وزارة الداخلية ستشمل الوقوف على أسباب صعوبة السيطرة على الحريق وما إذا كانت المواد المستخدمة في بناء السقف ذات علاقة إذ كانت النيران منتشرة بالسقف بشكل كبير .

كما ستحقق الجهات المسؤولة في مدى توفر وسائل السلامة بالمحطة بجانب جميع الملابسات .

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