بالفيديو.. لاند روفر تزيح الستار عن نموذجها الجديد من سيارات ” Defender “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت ” لاند روفر ” مؤخرًا عن نموذجها الجديد من سيارات ” Defender ” التي تُعرف بـ ” أسطورة الطرق الوعرة ” .

وعن هذه السيارة، فإنها اختلفت كليا عن نماذج ” Defender ” التقليدية وأصبحت أكثر عصرية، وأتت بهيكل أنيق ومميز.

وفيما يتعلق بمواصفاتها، حصلت هذه السيارة على قمرة غاية في العصرية والأناقة، مزودة بواجهة قيادة متطورة عليها شاشات كبيرة تعمل باللمس.

كما تتمتع بنظام مولتيميديا قادر على التعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، ومزودة بنظام لشحن الهواتف لاسلكيا، ونظام يسمح بالتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة.

و سيتم طرح هذه السيارة بنموذجين، هما نموذج ” كوبيه ” مزود بـ 6 مقاعد كحد أقصى، ونموذج آخر بأربع أبواب مزود بـ 5 أو 6 أو 7 مقاعد للركاب.