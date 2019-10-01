هجوم حاد من «بولتون» على ترامب

واشنطن(صدى):

وجه مستشار الأمن القومي الأميريكي السابق جون بولتون، انتقادًا حادًا لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته بشأنه كوريا الشمالية.

حيث ركز ” بولتون ” في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ إقالته، على سياسة ترامب تجاه بيونغ يانغ، وهو ما يؤكد الخلاف الذي كان قائمًا بين الطرفين بشأن هذا الملف.

وعن ذلك، قال ” بولتون ” : ” الزعيم كيم جونغ أون كان سعيدًا لرؤيتي خارج أسوار البيت الأبيض.. لا يوجد أي أساس للوثوق في الوعود التي يقدمها الكوريون الشماليون ” .

وأضاف: ” يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن عقد قمم مع كيم، وأن تتبع بدلا من ذلك نهجًا أكثر شدة تجاه هذه الدولة، وحتى استخدام القوة العسكرية لحثها على وقف برنامجها النووي ” .

حيث أشار ” بولتون ” إلى أن إدارة ترامب في إطار مساعيها إلى إبرام اتفاق نووي، تمنح الكثير من الصلاحيات لبيونغ يانغ لمواصلة انتهاكها عقوبات مجلس الأمن.

يذكر أن ” ترامب ” كان قد أعلن قبل أيام.بشكل مفاجئ عن إقالة بولتون، الذي يعتبر أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية.

ويأتي ذلك وسط خلافات بشأن التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان.