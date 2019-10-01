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10 فوائد جمالية وصحية غير متوقعة لقشر الرمان

10 فوائد جمالية وصحية غير متوقعة لقشر الرمان
أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن فوائد خيالية لقشر الرمان بخلاف فوائد حبوب الرمان ذاتها ، مما سيحفزك بالتأكيد على عدم رميها بعد ذلك .

ووفقاً لموقع طبي فإن هناك 10 فوائد صحية وتجميلية لقشر الرمان ، وذلك على النحو التالي :
1- مكافحة الشيخوخة : والأفضل إستعماله مع الزيوت لإحتوائه على إنزيمات هامة لتجديد الخلايا .
2- يمنع تساقط الشعر : حيث يحتوي على البوتاسيوم لنقل الأكسجين لتحسين فروة الرأس .
3- ترطيب البشرة : لإحتوائه على حمض الإيلاجيك لحماية البشرة من التلف والجفاف .
4- الحماية من آشعة الشمس : فهو بمثابة درع يحمي من الشعة فوق البنفسجية .
5- يحارب السرطان : خاصةً سرطان الجلد ، لمحاربته الشوارد الحرة .
6- علاج التهاب الحلق : لوجود مركبات الفلافونويد التيتحارب الفيروسات والبكتيريا .
7- تقوية المناعة ، نظراً لتعدد الفيتامينات فهو مفيد للغاية للأطفال والسيدات الحوامل .
8- يمنع رائحة الفم الكريهة ، فيمكن طحنة وغسل الأسنان به لنتيجة أفضل .
9- يحمي من أمراض القلب نظراً لخفض الكوليسترل .
10- يطرد السموم من الجسم من خلال تناول منقوعه 3 مرات يومياً لمدة 10 أيام .


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