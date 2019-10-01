10 فوائد جمالية وصحية غير متوقعة لقشر الرمان

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن فوائد خيالية لقشر الرمان بخلاف فوائد حبوب الرمان ذاتها ، مما سيحفزك بالتأكيد على عدم رميها بعد ذلك .

ووفقاً لموقع طبي فإن هناك 10 فوائد صحية وتجميلية لقشر الرمان ، وذلك على النحو التالي :

1- مكافحة الشيخوخة : والأفضل إستعماله مع الزيوت لإحتوائه على إنزيمات هامة لتجديد الخلايا .

2- يمنع تساقط الشعر : حيث يحتوي على البوتاسيوم لنقل الأكسجين لتحسين فروة الرأس .

3- ترطيب البشرة : لإحتوائه على حمض الإيلاجيك لحماية البشرة من التلف والجفاف .

4- الحماية من آشعة الشمس : فهو بمثابة درع يحمي من الشعة فوق البنفسجية .

5- يحارب السرطان : خاصةً سرطان الجلد ، لمحاربته الشوارد الحرة .

6- علاج التهاب الحلق : لوجود مركبات الفلافونويد التيتحارب الفيروسات والبكتيريا .

7- تقوية المناعة ، نظراً لتعدد الفيتامينات فهو مفيد للغاية للأطفال والسيدات الحوامل .

8- يمنع رائحة الفم الكريهة ، فيمكن طحنة وغسل الأسنان به لنتيجة أفضل .

9- يحمي من أمراض القلب نظراً لخفض الكوليسترل .

10- يطرد السموم من الجسم من خلال تناول منقوعه 3 مرات يومياً لمدة 10 أيام .