أمانة عسير ترفع أكثر من 125 ألف م2 من مخلفات البناء ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في رفع المخلفات و معالجة حاويات النظافة في أحياء مدينة أبها و ذلك ضمن جهود الأمانة في محاور مبادرة معالجة التشوه البصري و المظهر العام .

هذا و قد تم خلال الشهر الماضي رفع أكثر من 125 ألف م2 من مخلفات البناء و الهدم و نواتج الحفر من عدة مواقع ، و معالجة نحو 734 حاوية نظافة داخل أحياء مدينة أبها وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

و في ذات السياق كثفت الفرق المتخصصة في أمانة عسير أعمالها المتواصلة بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات و الحفر .