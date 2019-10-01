بالفيديو.. كارثة تصيب «شاب» بسبب انشغاله بالهاتف

بكين(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة اشنغال ” شاب ” صيني بالجوال بإحدى محططات السكك الحديدية؛ مما أدى لسقوطه على الدرج وإصاباته بجروح عديدة.

وتفصيلآ، وضَع ” الشاب ” قدمه على السلم الكهربائي كي يهبط ولم يدرك أنه عند نهاية السلم الصاعد؛ فوقعت الكارثة في إحدى محطات السكك الحديدية المزدحمة.

وسقط ” الشاب ” لمسافة 30 درجة، حتى انتهى إلى أسفل السلم الصاعد وسط بركة من الدماء وجروح كثيرة في رأسه.

وقام حراس الأمن بإبعاده عن السلم والاتصال بالإسعاف؛ فيما قدّم له أحد العاملين الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى المستشفى حيث يرقد في حالة مستقرة.