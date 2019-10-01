طارق العلي عن «حياة الفهد»: امرأة عجوز لا تهمني.. والدراما الخليجية فارغة
تجاهل الفنان الكويتي طارق العلي خلافه المشتعل مع الفنانة حياة الفهد والذي إنطلقت شرارته عندما كان رئيساً لنقابة الفنانيين الكويتيين .
وقال ” العلي ” في تصريحات له أن ” الفهد ” اختلقت معه الكثير من المشاكل ، قائلاً : لن أرد عليها لأنها امرأة عجوز لا تهمني أبداً .
كما وجه ” العلي ” انتقادات حادة للدراما الخليجية بشكل عام، قائلاً أنها قائمة على ” الشللية وحرب العصابات ” ، وتفتقر إلى الموهبة وفارغة المحتوى ، مبرراً بذلك قلة ظهوره خلال الفترة الأخيرة .
وأضاف ” العلي ” أنه تعمد عدم الظهور خلال رمضان الماضي لأن الساحة الفنية الخليجية وفقاً لوجهة نظره ” حلبة مصارعة ” بين الفنانين الذين يفتقر أغلبهم للموهبة والمنتجين ، وأنه لن يشارك إلأ بنص يحظى بإهتمامه .
وكانت الفنانة حياة الفهد قد هاجمت ” العلي ” مؤكدة أن نقابته لا تضم فنانين كويتين رسمياً ون ” العلي ” يضم جنسيات أخرى ، كما انتقدت دفاعه عن مخالفات معهد الفنون المسرحية بالكويت ، وغيرها من الخلافات .
لللل[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانت قذر في مسرحياتك الفاظك افعالك
تحمل الشذوذ الجنسي كل من مثل معك تركك
.[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلن مايستحي.
من انت ياطارق العلي!!
عندما ظهرت اول مره في مسرحية(هلوو بانكوك) .
وكان دورك كمبارس وهو الضحك بطريقه ساخره .
فقط لاغير.
في هذا الوقت كانت الفنانه /حياة الفهد قد قضت مشوار وفتره طويله في التمثيل ، بينما انت لم تبدا بعد!!
وكل مسرحياتك يا طارق ، كانت تعتمد على السخريه من اشكال الممثلين وجنسياتهم والوانهم وخاصهالبشره السمراء وانت منهم!!!
ومن المملثين الذين لم يسلمو من اذاك وتسخريتك من خلق الله .
على سبيل الذكر للحصر، نذكر منهم الفنان / فرحان العلي
والفنانه/ ناديه كرم
والفنان/ اسماعيل سرور
والفنانه / هيا الشعيبي.
راجعو جميع مسرحياته ، وراح تلاقونها ما تخلا من السخريه من الناس!!
وحدك المسرح ويخب عليك.
اما الفنانه حياة الفهد ، في تخصصها تلفزيون وغنيه عن التعريف.
لاترد على امرءه عجوز!
وهي لاترد على شخص كبير العمر صغير العقل والخبره.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 1 ساعة
عييييب عليك
أبو فهد[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 1 ساعة
ياطارق يكون في علمك ان عمل فني واحد من الاستاذة القديرة حياة الفهد يساوي جميع ما قمت به انت من تفاهات
المليليح[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 30 دقيقة
حياة الفهد تاج رأسك يامراهق على كبر ومسرحياتك سخيفه وقلة حيا ومو انت اللي تقيم سديتك حياة الفهد ام الفن وام الزمن الجميل
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7457 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياأستاذ طارق العلي مع الإحترام الشديد لشخصكم الكريم،فجميع أعمالك الفنية،يمكن ماتجي بموازات عمل واحد مثلا((خالتي قماشة))،
فالفنانة القديرة حياة الفهد :-تحترم من يقف أمامها على المستوى الكوميدي وكذالك على المستوى التراجيدي ،والأهم من كل هذا إحترامها لمن هم خلف الشاشة الفضية على مختلف جنسهم وجنسياتهم وأعمارهم،ياأستاذ طارق؟؟ والعكس صحيح !! إياكي أعني وأفهمي ياجارة..
من أسباب النجاح وبروز الكبارفي حياتهم العملية:- هو التواضع ولين الجانب..
نايف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
كل اعماله طنازة وسخرية من الاخرين وراعي مشاكل مع الفنانين
كان زمان[ عدد التعليقات: 3683 ] نشر منذ 15 دقيقة
للعلم ..
طارق العلي مهرج .. وليس فنان …