طارق العلي عن «حياة الفهد»: امرأة عجوز لا تهمني.. والدراما الخليجية فارغة

خالد الظفيري(صدى):

تجاهل الفنان الكويتي طارق العلي خلافه المشتعل مع الفنانة حياة الفهد والذي إنطلقت شرارته عندما كان رئيساً لنقابة الفنانيين الكويتيين .

وقال ” العلي ” في تصريحات له أن ” الفهد ” اختلقت معه الكثير من المشاكل ، قائلاً : لن أرد عليها لأنها امرأة عجوز لا تهمني أبداً .

كما وجه ” العلي ” انتقادات حادة للدراما الخليجية بشكل عام، قائلاً أنها قائمة على ” الشللية وحرب العصابات ” ، وتفتقر إلى الموهبة وفارغة المحتوى ، مبرراً بذلك قلة ظهوره خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف ” العلي ” أنه تعمد عدم الظهور خلال رمضان الماضي لأن الساحة الفنية الخليجية وفقاً لوجهة نظره ” حلبة مصارعة ” بين الفنانين الذين يفتقر أغلبهم للموهبة والمنتجين ، وأنه لن يشارك إلأ بنص يحظى بإهتمامه .

وكانت الفنانة حياة الفهد قد هاجمت ” العلي ” مؤكدة أن نقابته لا تضم فنانين كويتين رسمياً ون ” العلي ” يضم جنسيات أخرى ، كما انتقدت دفاعه عن مخالفات معهد الفنون المسرحية بالكويت ، وغيرها من الخلافات .