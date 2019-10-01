دراسة: علاج آلام الظهر يبدأ من علاج الصداع..والعكس

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة لجامعة وارويك البريطانية وجود علاقة قوية بين الصداع المزمن وآلام الظهر وأن كلاهما مرتبط بالآخر .

وطالبت الدراسة بوصف أدوية للصداع تعمل على علاج آلام الظهر والعكس ، مؤكدة أن الألم في أحدهما يسبب الألم في الآخر .

وقالت الدراسة أن الصلة بين الصداع النصفي وأوجاع الظهر أكثر وضوحاً ، وخاصةً منطقة أسفل الظهر ، مشيرة إلى أن 4 % من البشر يسكون من الصداع 15 مرة بالشهر ، و80% يشكون من آلام الظهر ولو مرة واحدة بالعمر .

ورغم عدم وجود تفسير لحدوث آلام الصداع والظهر معاً إلا أن الدراسة أثبتت حدوث ذلك بالفعل ، موصية بضرورة علاجهما معاً .