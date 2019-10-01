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دراسة: علاج آلام الظهر يبدأ من علاج الصداع..والعكس

دراسة: علاج آلام الظهر يبدأ من علاج الصداع..والعكس
لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة لجامعة وارويك البريطانية وجود علاقة قوية بين الصداع المزمن وآلام الظهر وأن كلاهما مرتبط بالآخر .

وطالبت الدراسة بوصف أدوية للصداع تعمل على علاج آلام الظهر والعكس ، مؤكدة أن الألم في أحدهما يسبب الألم في الآخر .

وقالت الدراسة أن الصلة بين الصداع النصفي وأوجاع الظهر أكثر وضوحاً ، وخاصةً منطقة أسفل الظهر ، مشيرة إلى أن 4 % من البشر يسكون من الصداع 15 مرة بالشهر ، و80% يشكون من آلام الظهر ولو مرة واحدة بالعمر .

ورغم عدم وجود تفسير لحدوث آلام الصداع والظهر معاً إلا أن الدراسة أثبتت حدوث ذلك بالفعل ، موصية بضرورة علاجهما معاً .


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[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 6 ساعات

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