دراسة: علاج آلام الظهر يبدأ من علاج الصداع..والعكس
كشفت دراسة حديثة لجامعة وارويك البريطانية وجود علاقة قوية بين الصداع المزمن وآلام الظهر وأن كلاهما مرتبط بالآخر .
وطالبت الدراسة بوصف أدوية للصداع تعمل على علاج آلام الظهر والعكس ، مؤكدة أن الألم في أحدهما يسبب الألم في الآخر .
وقالت الدراسة أن الصلة بين الصداع النصفي وأوجاع الظهر أكثر وضوحاً ، وخاصةً منطقة أسفل الظهر ، مشيرة إلى أن 4 % من البشر يسكون من الصداع 15 مرة بالشهر ، و80% يشكون من آلام الظهر ولو مرة واحدة بالعمر .
ورغم عدم وجود تفسير لحدوث آلام الصداع والظهر معاً إلا أن الدراسة أثبتت حدوث ذلك بالفعل ، موصية بضرورة علاجهما معاً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 6 ساعات
معلومات يستفاد منها ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب..