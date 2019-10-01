نتائج تحليل العينات بـ حريق محطة قطار الحرمين تستغرق 24 ساعة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن عملية تحليل العينات في حادثة حريق محطة قطار الحرمين في محافظة جدة، ستسغرق ٢٤ ساعة.

حيث تتركز التحقيقات حاليًا على معرفة مكان اندلاع الشرارة الأولى للحريق، كما يجري عن تحديد سبب الحريق إن كان ناتجًا عن تماس كهربائي أو اشتعال مواد بترولية.

حيث يحتاج ذلك إلى وقت لفحص العينات التي حصلت عليها الأدلة الجنائية، وخبراء الحرائق وتحليلها وإخضاعها للفحص المخبري الدقيق بواسطة أجهزة متطورة عالية الدقة.

وأبان المصدر أن الدفاع المدني بجدة زود الخطوط الحديدية بتقرير مبدئي، يتضمن قراءة أولية للمشهد دون تحديد الأسباب، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

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