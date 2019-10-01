«هيئة المهندسين»: قضينا على شهادات الأجانب المزورة.. والوظائف للمواطنين خلال الفترة المقبلة

نايف السالم(صدى):

أكد مدير الهيئة السعوية للمهندسين بالشرقية كمال الحمد تراجع معدل الشهادات المزورة بالمكاتب الهندسية وأنها باتت نسبة ضئيلة ، نتيجة الأنظمة الصارمة وتسجيل جميع المهندسين الأجانب في الإعتماد المهني لفحص الشهادات .

جاء ذلك خلال ملتقى تطوير الخدمات الهندسية الثالث الذي نظمته الهيئة بالشرقية ، حيث أشار إلى إتخاذ جميع الإجراءت لضمان جودة الممارسة .

كما لفت ” الحمد ” إلى زيادة الوظائف الهندسية للمواطنين في المكاتب الهندسية والشركات بعد قرار وزارة العمل بوقف استقدام المهندسين الأجانب الأقل خبرة عن 5 سنوات ، مشيراً إلى زيادة التوطين خلال الفترة المقبلة .