الأرصاد تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة وجازان

الباحة(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة ، و الداير ، و الدرب ، والطوال ، والعارضة ، وصامطة ، وفيفا ، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة وجازان تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.