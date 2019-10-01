مصنع «نور» للكرتون والتغليف يعلن عن توفر وظيفة شاغرة براتب 6000 ريال
كشف مصنع ” نور ” للكرتون والتغليف عن توفر وظيفة للرجال شاغرة للعمل في المصنع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وفقًا للمسمى الوظيفي والتفاصيل التالية:
• الوظيفة
* مسؤول المشتريات
• تفاصيل ومهام الوظيفة
يتمثل الوصف الوظيفي في دعم تنفيذ الأنشطة الخاصة بالشراء بالمنشأة، وتجهيز للمشتريات وتتبع تسليم المعدات والبضائع والخدمات والتنسيق مع الموردين .
أما المهام الوظيفية فتتمثل في:
ضمان الالتزام.
تتبع التسليم.
تلقي عروض الأسعار.
الحفاظ على العلاقات.
معالجة عمليات الشراء.
• شروط ومتطلبات التوظيف
أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
• مميزات العمل
– راتب 6000 ريال.
– دوام كامل.
وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 26/1/1441 هجري، من خلال النقر على الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات:
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