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  3. مصنع «نور» للكرتون والتغليف يعلن عن توفر وظيفة شاغرة براتب 6000 ريال

مصنع «نور» للكرتون والتغليف يعلن عن توفر وظيفة شاغرة براتب 6000 ريال

مصنع «نور» للكرتون والتغليف يعلن عن توفر وظيفة شاغرة براتب 6000 ريال
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصنع ” نور ” للكرتون والتغليف عن توفر وظيفة للرجال شاغرة للعمل في المصنع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وفقًا للمسمى الوظيفي والتفاصيل التالية:

• الوظيفة

* مسؤول المشتريات

• تفاصيل ومهام الوظيفة

يتمثل الوصف الوظيفي في دعم تنفيذ الأنشطة الخاصة بالشراء بالمنشأة، وتجهيز للمشتريات وتتبع تسليم المعدات والبضائع والخدمات والتنسيق مع الموردين .

أما المهام الوظيفية فتتمثل في:

ضمان الالتزام.
تتبع التسليم.
تلقي عروض الأسعار.
الحفاظ على العلاقات.
معالجة عمليات الشراء.

• شروط ومتطلبات التوظيف

أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

• مميزات العمل

– راتب 6000 ريال.
– دوام كامل.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 26/1/1441 هجري، من خلال النقر على الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات:

هنا


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