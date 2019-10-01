مصنع «نور» للكرتون والتغليف يعلن عن توفر وظيفة شاغرة براتب 6000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصنع ” نور ” للكرتون والتغليف عن توفر وظيفة للرجال شاغرة للعمل في المصنع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وفقًا للمسمى الوظيفي والتفاصيل التالية:

• الوظيفة

* مسؤول المشتريات

• تفاصيل ومهام الوظيفة

يتمثل الوصف الوظيفي في دعم تنفيذ الأنشطة الخاصة بالشراء بالمنشأة، وتجهيز للمشتريات وتتبع تسليم المعدات والبضائع والخدمات والتنسيق مع الموردين .

أما المهام الوظيفية فتتمثل في:

ضمان الالتزام.

تتبع التسليم.

تلقي عروض الأسعار.

الحفاظ على العلاقات.

معالجة عمليات الشراء.

• شروط ومتطلبات التوظيف

أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

• مميزات العمل

– راتب 6000 ريال.

– دوام كامل.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 26/1/1441 هجري، من خلال النقر على الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات:

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