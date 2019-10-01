التحلية تحصد جائزة العالم الأخضر لعام 2019

بدر الحارثي(صدى):

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حصدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، الجائزة العالمية للعالم الأخضر لعام 2019م ( The Green World Awards) وهي الجائزة الخاصة بأفضل الممارسات البيئية، وذلك عن إبتكار المعهد الممثل في منظومة الصفر رجيع.

وتسلم اليوم الدكتور أحمد العمودي المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية الجائزة خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقامته المنظمة الخضراء العالمية The Green World Organization(WGO)بالعاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة فيتنام الأستاذ سعود بن فهد السويلم.

من جهته أكد سعادة مدير عام معهد الأبحاث وتقنيات التحلية عقب تسلمه الجائزة، أن هذا الانجاز الذي تحقق يضاف إلى رصيد المملكة الريادي في مجال الحفاظ على البيئة وتشجيع المبادرات الخضراء وإيجاد الحلول الفعالة لحماية البيئة، حيث تنافس للحصول على هذه الجائزة أكثر من 500 منظمة وهيئة وشركة من مختلف بلدان العالم.

وأضاف الدكتور العمودي: تأتي هذه الإنجازات المتتالية التي تحققها المؤسسة – بتوفيق الله تعالى – أولاَ ثم بالدعم اللا متناهي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبفضل المتابعة المستمرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن محسن الفضلي، والتوجيه والدعم المستمر من معالي محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، وتكاتف العاملين بالمؤسسة الذين يعملون بروح الفريق الواحد.

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة العالمية تأسست عام 1994م كحملة سنوية ومكافأة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية في جميع أنحاء العالم. وقد وضع لهذه الجائزة العديد من الأهداف، أهمها تحسين الأداء البيئي وتشجيع الإستخدام الفعال للموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات والشركات، بالإضافة لدعم أهداف التنمية المستدامة.