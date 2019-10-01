أبو الغيط: تحرك عربي مرتقب حال ثبوت مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

القاهرة(صدى):

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك تحرك عربي مرتقب حال الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف منشآتي أرامكو.

وأوضح أبو الغيط خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أنه لا يقول إن إيران أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلا: «أنتظر التقرير».

وأضاف: «لدي مؤشرات تفيد بأن هذه الأسلحة صنعت في إيران. السؤال من أطلقها ومن أين أطلقت، وعندئذ سيجري التحرك في كل المؤسسات المؤثرة، بما فيها مجلس الأمن».

وأشاد بالحكمة الشديدة لدى القيادة السعودية، متهمًا النظام الإيراني بأنه لا يزال يسعى إلى تصدير الثورة.