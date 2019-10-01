أبو الغيط: تحرك عربي مرتقب حال ثبوت مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو
أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك تحرك عربي مرتقب حال الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف منشآتي أرامكو.
وأوضح أبو الغيط خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أنه لا يقول إن إيران أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلا: «أنتظر التقرير».
وأضاف: «لدي مؤشرات تفيد بأن هذه الأسلحة صنعت في إيران. السؤال من أطلقها ومن أين أطلقت، وعندئذ سيجري التحرك في كل المؤسسات المؤثرة، بما فيها مجلس الأمن».
وأشاد بالحكمة الشديدة لدى القيادة السعودية، متهمًا النظام الإيراني بأنه لا يزال يسعى إلى تصدير الثورة.
بوسلمان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
الفرصة كانت سانحة والظروف مهيئة لترامب بضرب ايران بعد استهداف معامل ارامكو لكن طلع جبان ماينشد به الظهر.
ابوسعود[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 4 ساعات
بوسلمان سامحني انت نايم بالعسل
الحقباني[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 36 دقيقة
أبو الغايط خوفت حكومة إيران الجامعة العربية كلام في كلام مثل مايقول الإخوان الباكستانيين قرر كثير ياأبو الغايط ولافيه شيء على أرض الواقع