«الشورى» يدعو «الكهرباء» لوضع خطة لتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة
دعا مجلس الشورى في جلسة أمس الاثنين، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى وضع التدابير اللازمة لتحمل الشركة السعودية للكهرباء، المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية، في حال كان سبب الزيادة من قبل الشركة نفسها.
كما طالب المجلس بوضع خطة عاجلة لمواجهة أسباب انقطاع التيار بشكل متكرر في بعض المناطق.
ودعا المجلس إلى وضع آلية عادلة لتعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52779 ] نشر منذ 6 ساعات
كل الخطط التي تضعها شركة الكهرباء
تكون مدروسه بعناية
وتصب في صالحهم أول،،،،
يعني انا من رايي تسكتون عنهم لايفاجأونا
كاالعاده😐