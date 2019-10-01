«الشورى» يدعو «الكهرباء» لوضع خطة لتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة

علي القحطاني(صدى):

دعا مجلس الشورى في جلسة أمس الاثنين، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى وضع التدابير اللازمة لتحمل الشركة السعودية للكهرباء، المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية، في حال كان سبب الزيادة من قبل الشركة نفسها.

كما طالب المجلس بوضع خطة عاجلة لمواجهة أسباب انقطاع التيار بشكل متكرر في بعض المناطق.

ودعا المجلس إلى وضع آلية عادلة لتعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

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