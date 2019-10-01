الصور تتحدث..رجال الدفاع المدني بعد السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين

حمود العنزي(صدى):

ليس بجديد عن أبطال الدفاع المدني أن ينذروا أنفسهم وحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين ومنشآت المملكة، متحملين الصعوبات، معرضين حياتهم للخطر حفاظًا على أرواح الآخرين.

ووثقت مجموعة من الصور، الحالة التي بدا عليها رجال الدفاع المدني بعد ساعات من تفانيهم في السيطرة على الحريق الذي نشب بمحطة قطار الحرمين في جدة.

وظهر رجال الدفاع المدني والإنهاك قد تمكن منهم، بينما ظهر بعضهم مؤديًا الصلاة.

وتم التقاط الصور بعد نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد أمر بالتحقيق في ملابسات الحريق للرفع بها إلى خادم الحرمين الشريفين.

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