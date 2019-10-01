الصور تتحدث..رجال الدفاع المدني بعد السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين
ليس بجديد عن أبطال الدفاع المدني أن ينذروا أنفسهم وحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين ومنشآت المملكة، متحملين الصعوبات، معرضين حياتهم للخطر حفاظًا على أرواح الآخرين.
ووثقت مجموعة من الصور، الحالة التي بدا عليها رجال الدفاع المدني بعد ساعات من تفانيهم في السيطرة على الحريق الذي نشب بمحطة قطار الحرمين في جدة.
وظهر رجال الدفاع المدني والإنهاك قد تمكن منهم، بينما ظهر بعضهم مؤديًا الصلاة.
وتم التقاط الصور بعد نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين.
يذكر أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد أمر بالتحقيق في ملابسات الحريق للرفع بها إلى خادم الحرمين الشريفين.
اقرأ أيضًا:
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5969 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يعطيهم العافية و يحفظهم
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اقوهم وحفظهم يارب يااروع الرجال يااروع الابطال فعلا ابطااااااال
اللهم احرس الوطن وحمه يارب
في ظل قيادة ملك الحزم والعزم وولي العهد الشبل المعطاء ربي يحميهم ويديم عزهم يارب
زائر[ عدد التعليقات: 3521 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب لو قالوا لرجل دفاع المدني عشان تكون الصورة اكثر مصداقية افسخ الجزمة طال عمرك
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ 23 دقيقة
بارك الله فيهم وفي جميع رجال الامن