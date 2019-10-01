قصة صورة محمد هنيدي مع مذيع إسرائيلي

القاهرة(صدى):

واجه الفنان المصري محمد هنيدي العديد من الانتقادات الحادة، بعد تداول صورته مع مقدم برنامج فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ومن جانبه أوضح محمد هنيدي أنه التقط هذه الصورة على أنه معجب من معجبيه، لافتًا إلى أنه ليس من دوره أن يستعلم عن هوية كل شخص يريد التقاط صورة معه.

ومن المتوقع أن تثير الصورة جدلًا واسعًا خلال الساعات القادمة، حيث خرج الإعلامي المصري مصطفى بكري مستنكرًا ما حدث متهمًا نجيب ساويرس بأنه يخدع الفنانين ويدعو الصهاينة لمهرجان الجونة، حسب قوله.