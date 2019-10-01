السجن عام لرجل أساء استخدام «لاب توب» زوجته
قررت محكمة مصرية حبس رجل لمدة عام، على خلفية اتهامه من قبل زوجته بإساءة استعمال جهاز «اللاب توب» الخاص بها والبالغ ثمنه 25 ألف جنيها مصريا والقيام بإتلافه إثر خلاف بينهما.
وكانت الزوجة قد تقدمت للمحكمة بدعوى اتهمت فيها زوجها بتبديد منقولاتها، ورفضه تسليمها لها.
وذكرت الزوجة أنها بعد أشهر من الزواج فوجئت بتصرفات زوجها غير الأخلاقية، حيث قام بسرقتها وإتلاف اللاب توب الخاص بعملها، ورفضه دفع ثمنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 6 ساعات
دنيا فيها التهاويل ..
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 5 ساعات
مافيش حاجه لابتوب الزوجه هو لابتوب الزوج عسل على سمن