السجن عام لرجل أساء استخدام «لاب توب» زوجته

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية حبس رجل لمدة عام، على خلفية اتهامه من قبل زوجته بإساءة استعمال جهاز «اللاب توب» الخاص بها والبالغ ثمنه 25 ألف جنيها مصريا والقيام بإتلافه إثر خلاف بينهما.

وكانت الزوجة قد تقدمت للمحكمة بدعوى اتهمت فيها زوجها بتبديد منقولاتها، ورفضه تسليمها لها.

وذكرت الزوجة أنها بعد أشهر من الزواج فوجئت بتصرفات زوجها غير الأخلاقية، حيث قام بسرقتها وإتلاف اللاب توب الخاص بعملها، ورفضه دفع ثمنه.