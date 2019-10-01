إصابة معلمتين في حادث مروري بالخرج
شهدت الخرج، حادثا مروريًا تعرضت له معلمتان من مسنوبات مدرسة ابتدائية بالمحافظة، أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى.
وكان سائق المركبة قد فقد السيطرة عليها بعد انحرافها عن الطريق بسبب تجمع المياه، فاصطدمت بعامود إنارة.
ومن جانبه زارت مستشارة مدير التعليم المعلمتين في المستشفى، لمتابعة حالتهما الصحية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29096 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله لهم السلامه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83568 ] نشر منذ 7 دقائق
سلامات ..
.. الله يشفيهن ويعافيهن .. آمين ,,