المولد يقترب من الرحيل عن الأهلي
تحدثت تقارير عن اقتراب رحيل سعيد المولد من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة 2020.
وذكرت التقارير أن المولد خارج حسابات المدرب صالح المحمدي، وأنه يقترب من الانتقال إلى نادي الرائد.
وكان المولد قد واجه العديد من الانتقادات من مشجعي الأهلي خلال مباراة سابقة ودية للفريق حيث دخل في مشادة مع الجمهور الأهلاوي الذي يطالب بخروجه من المباراة نظراً لانخفاض مستواه.
أبو حسن[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يسهله والقلب داعيله
بوفهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
خذ معك عبدالغني ابوالمشاكل