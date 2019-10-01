المولد يقترب من الرحيل عن الأهلي

نواف السالم(صدى):

تحدثت تقارير عن اقتراب رحيل سعيد المولد من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة 2020.

وذكرت التقارير أن المولد خارج حسابات المدرب صالح المحمدي، وأنه يقترب من الانتقال إلى نادي الرائد.

وكان المولد قد واجه العديد من الانتقادات من مشجعي الأهلي خلال مباراة سابقة ودية للفريق حيث دخل في مشادة مع الجمهور الأهلاوي الذي يطالب بخروجه من المباراة نظراً لانخفاض مستواه.