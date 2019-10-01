18 فلسطينيا ينهون حياتهم بسبب الأوضاع السياسية

وكالات(صدى):

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، عن عدد حالات الانتحار التي تم تسجيلها في الضفة الغربية خلال العام الجاري 2019.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ازريقات، إنه تم تسجيل 18 حالة انتحار في الضفة الغربية منذ بداية 2019، منها 15 حالة لذكور و3 لإناث.

وتؤدي الأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين بشكل أو بآخر إلى اضطرار العديد من الشبان الفلسطينيين إلى إنهاء حياتهم، جراء الوضع الروتيني والتكرار اليومي المشابه ما يقودهم إلى الملل والاكتئاب.