بسبب «المصيف»..زوج يتهم زوجته بالخروج عن طاعته وتبديد أمواله

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى نشوز، اتهم فيها زوجته بالخروج عن طاعته، وتبديد أمواله والإساءة له، بعدما طالبته بدفع 9 آلاف جنيها مصريًا من أجل الذهاب للمصيف.

وأفاد الزوج في دعواه أنه طيلة 12 عامًا من الزواج رأى العذاب والويل على يد زوجته، متهمها بالإهمال ومعاملته بجفاء.

ويقول الزوج: «زوجتي تضع المقارنات بيني وأصدقائها، وتريد أن تعيش في مستوى أعلى من جاراتها حتى تشعر من حولها بالنقص، لتدفعني بأخذ قرض حتى أشتري لها أثاث كامل للمنزل بالرغم من حالته الجيدة».

ولفت إلى أنه عندما صارحها بعدم امتلاكه أموالا، وأخبرها بتراكم الديون عليه، وضرورة السداد هربا من السجن، وأن عليهم العيش على قدر المال الذي يمتلكه، كانت تحرضه على الأعمال غير القانونية.