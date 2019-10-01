فضيحة وكارثة..لاعبون منهكون ومدرجات خالية ببطولة العالم لألعاب القوى في قطر

ماجد محمد(صدى):

وجهت صحيفة الجارديان البريطانية، مجموعة من الانتقادات لبطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصفت «الجارديان» البطولة بأنها «فضيحة وكارثية»، وذلك بسبب الإنهاك الذي بدا واضحا على اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة، فضلا عن مدرجات الملاعب التي بدت وكأنها مدينة أشباح -على حد وصفها- بسبب خلوها من المشجعين.

وأشارت إلى أن العداءة البريطانية دينا أشر سميث التي فازت بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، لم تجد من تحييه في المدرجات أو يرد لها التحية بالمثل بعد بلوغها خط النهاية.

وتفاجأت العداءة وكذلك الصحفيين الذي حضروا لتغطية الحدث، بأن استاد خليفة الدولي كان شبه فارغا تقريبا طيلة المسابقات، إلا من بعض الصحفيين وأقارب بعض اللاعبين.

وقارنت «الجارديان» بين بطولة ألعاب القوى التي استضافتها لندن في العام 2017 وتلك التي تستضيفها الدوحة، مشيرة إلى أن بطولة لندن حضرها أكثر من 750 ألف شخص في الدرجات، فضلا عن الملايين الذين تابعوها على شاشات التلفزيون.

وكان العضو السابق في مجلس إدارة بطولة العالم لألعاب القوى هيلموت ديجيل، قد وصف فوز ملف قطر لاستضافة البطولة بأنه غير مفهوم.

يذكر أن أول أيام المونديال شهد انتكاسة كبيرة مع سباق الماراثون الذي اصطدم في اختبار الطقس، الأمر الذي أجبر اللجنة المنظمة لتأخير انطلاق سباق 20 كيلومتر مشيا للسيدات.

اقرأ أيضًا: