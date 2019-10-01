فضيحة وكارثة..لاعبون منهكون ومدرجات خالية ببطولة العالم لألعاب القوى في قطر
وجهت صحيفة الجارديان البريطانية، مجموعة من الانتقادات لبطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصفت «الجارديان» البطولة بأنها «فضيحة وكارثية»، وذلك بسبب الإنهاك الذي بدا واضحا على اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة، فضلا عن مدرجات الملاعب التي بدت وكأنها مدينة أشباح -على حد وصفها- بسبب خلوها من المشجعين.
وأشارت إلى أن العداءة البريطانية دينا أشر سميث التي فازت بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، لم تجد من تحييه في المدرجات أو يرد لها التحية بالمثل بعد بلوغها خط النهاية.
وتفاجأت العداءة وكذلك الصحفيين الذي حضروا لتغطية الحدث، بأن استاد خليفة الدولي كان شبه فارغا تقريبا طيلة المسابقات، إلا من بعض الصحفيين وأقارب بعض اللاعبين.
وقارنت «الجارديان» بين بطولة ألعاب القوى التي استضافتها لندن في العام 2017 وتلك التي تستضيفها الدوحة، مشيرة إلى أن بطولة لندن حضرها أكثر من 750 ألف شخص في الدرجات، فضلا عن الملايين الذين تابعوها على شاشات التلفزيون.
وكان العضو السابق في مجلس إدارة بطولة العالم لألعاب القوى هيلموت ديجيل، قد وصف فوز ملف قطر لاستضافة البطولة بأنه غير مفهوم.
يذكر أن أول أيام المونديال شهد انتكاسة كبيرة مع سباق الماراثون الذي اصطدم في اختبار الطقس، الأمر الذي أجبر اللجنة المنظمة لتأخير انطلاق سباق 20 كيلومتر مشيا للسيدات.
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عادل عبدالله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
الإعلام القطري ناقل أمين وبكل موضوعية وشفافية للأحداث .. ومعاناة الشعوب العربية التي أنتم سببها ..
بينما إعلامكم غارق للنخاع بالكذب والفبركات ..
إن كنتم وإعلامكم صادقون – وهذا بعيد عنكم ، بُعْد المشرق والمغرب – انقلوا ما حدث باليمن خلال 24 ساعة الماضية فقط بكل شفافية ومهنية ..
كلام مليان[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادل عبدالله متزق بدرجه حمار
مافي اوسخ من الاعلام القطري الا متزقه الدولار مثلك
زائر[ عدد التعليقات: 3520 ] نشر منذ 1 ساعة
على الاقل عندهم كاس العالم للمنتخبات والاندية
واحنا خلينا خلف الترفية واحلام ورابح صقر
فيصل[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 59 دقيقة
تراك قاعد
تكرر يا عادل
خلاص فهمناك ؟؟؟؟؟ظ
فيصل[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 52 دقيقة
و الله العظيم اجمل ملاعب
كرة قدم شا هدتها في حياتي
بغض النظر عن فرقاء السياسه
انا احكم على حاله بعيد عن تلونات السياسه
فمن السياسه ترك السياسه
فملاعب قطر خرافه ….ومحطة قطارنا خرابه
يجب ان ندور في هذا الفلك
اما غير ذلك فيترك
ل اهل العقد والحل
ونحنوا لسنا الا شعوب تجمعنا الجيرة والاخوه والدم
والمعتقد
تحياتي
رابح المليون[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 14 دقيقة
عين العقل