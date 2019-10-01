رئيس الفيصلي: تأجيل اللقاء مع النصر ينافي المعايير
استنكر رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراتهم أمام النصر ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة شهر.
وأكد المدلج أن هذا القرار ينافي معايير اللجنة، مشيرًا إلى أن التأجيل سيؤثر سلبًا على اللاعبين.
وأشار إلى أنه لم تتم مشاورتهم من أجل تحديد الموعد الجديد للمباراة بعد التأجيل، لافتًا إلى أنه بالتأجيل إلى شهر نوفمبر القادم سيكون حينها الفريق مجبرًا على السفر في 3 لقاءات متتالية.
وكانت لجنة المسابقات قد أوضحت أنه تم تأجيل المباريات، لانشغال استاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد حاليًا.
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احمد[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 6 ساعات
ادللللل يااااكااااايدهم……..
الترشيحي مازال يواصل الدلال من العام الماضي ماكفتهم فضايح الدفع الرباعي التاريخيه الاستثنائيه هههه
اخذ حق الفيصلي والفيصلي يقول صراحه لم نوافق وتم تأجيلها بدون استشارتنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياحبيبي هذا المدلل اهم شي ياخذون الوقت المناسب له وحتى يعود مصابيه والا بكل بساطه تلعب الذهاب بالمجمعه والاياب بالرياض وانتهت المشكله تماما كما حصل للهلال لعب الذهاب بمكه والاياب بالرياض العام الماضي
اللي خلوا الدوري يلعب بكاس اسيا لعيونهم تبيهم يناضروا فيك…………ههههههههه
زائر[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 36 دقيقة
النصر خائف من هزيمة الفيصلي له !! والتي سوف تسبب له إنهيار وبالتالي سوف يفقد الأمل في الحصول على نقاط ليكون من ضمن الكبار في المقدمة الدوري !! بات واضحا للإعلام والجمهور الرياضي تصرفات الشخصيات النافذة وتأثيرها على هيئة الرياضة ورئيسها !!!!