رئيس الفيصلي: تأجيل اللقاء مع النصر ينافي المعايير

نواف السالم(صدى):

استنكر رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراتهم أمام النصر ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة شهر.

وأكد المدلج أن هذا القرار ينافي معايير اللجنة، مشيرًا إلى أن التأجيل سيؤثر سلبًا على اللاعبين.

وأشار إلى أنه لم تتم مشاورتهم من أجل تحديد الموعد الجديد للمباراة بعد التأجيل، لافتًا إلى أنه بالتأجيل إلى شهر نوفمبر القادم سيكون حينها الفريق مجبرًا على السفر في 3 لقاءات متتالية.

وكانت لجنة المسابقات قد أوضحت أنه تم تأجيل المباريات، لانشغال استاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد حاليًا.

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