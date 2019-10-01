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بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا

بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا
طلال الغامدي(صدى):

حصلت مواطنة على سيارة «جيب لكزس» من المستشار تركي آل الشيخ، بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة لنادي ألميريا الإسباني.
وانتهت مباراة ألميريا ونادي قادش 2-1 بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان آل الشيخ قد خصص سيارة جائزة لكل من يتوقع نتيجة نادي ألميريا الذي يملكه، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83563 ] نشر منذ 1 ساعة

الله من الضياعه والتفاهه وإنفاق المال في غير محله ..

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