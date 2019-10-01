بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا
حصلت مواطنة على سيارة «جيب لكزس» من المستشار تركي آل الشيخ، بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة لنادي ألميريا الإسباني.
وانتهت مباراة ألميريا ونادي قادش 2-1 بدوري الدرجة الثانية الإسباني.
وكان آل الشيخ قد خصص سيارة جائزة لكل من يتوقع نتيجة نادي ألميريا الذي يملكه، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83563 ] نشر منذ 1 ساعة
الله من الضياعه والتفاهه وإنفاق المال في غير محله ..
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 33 دقيقة
توقعت نفس النتيجة ولم يحالفني الحظ