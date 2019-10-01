تعليق صالح الطريقي بعد تأجيل مباراة النصر امام الفيصلي

الثلاثاء 1
أكتوبر
النصر يهرب من الفيصلي !!!!!!!!!!! هذه هي الحقيقة وهناك شخصيات نافذة أجبرت رئيس هيئة الرياضة على التأجيل دون داعي ومبرر لذلك !!
خوفا من هزيمة النصر من الفيصلي وتعطيل النصر من اللحاق بالمقدمة .. إذا هناك أيادي تعمل وإيادي توافق ..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 43 دقيقة
النصر يهرب من الفيصلي !!!!!!!!!!! هذه هي الحقيقة وهناك شخصيات نافذة أجبرت رئيس هيئة الرياضة على التأجيل دون داعي ومبرر لذلك !!
خوفا من هزيمة النصر من الفيصلي وتعطيل النصر من اللحاق بالمقدمة .. إذا هناك أيادي تعمل وإيادي توافق ..