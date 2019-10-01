رسميًا..اختبار القدرة المعرفية شرط للدخول في مفاضلة الوظائف الإدارية

علي القحطاني(صدى):

أصبح اختبار القدرة المعرفية، متطلبًا للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أنه سيتم تطبيق اختبار القدرة المعرفية بشكل فعلي ابتداءَا من 1441/ 2/ 2هـ الموافق 2019/ 10/ 2م.

وأشارت الوزارة إلى أن إضافة اختبار القدرة المعرفية، يأتي حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، الحكومية والأهلية.

وبخصوص من سبق لهم إجراء الاختبار، أوضحت أنه لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، ودعت جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس والماجستير من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل.