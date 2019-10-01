إنقاذ مواطن اُحتجز في عقبة الباحة لـ 5 ساعات

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بالباحة، من العثور على مواطن كان قد فقد في عقبة الباحة أثناء ممارسته رياضة المشي وتعرُّضه لإصابة في قدمه.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، بأنه ورد بلاغًا إلى مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعة الـ16:39 مساء أمس الاثنين، يفيد باحتجاز مواطن (32 سنة) داخل عقبة الباحة خلف الموتيلات.

وأوضح أنه تم تحريك فرقتي إنقاذ ومقطورات إنارة من إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة، وتم توزيع المهام والبحث لمدة تصل 5 ساعات، حتى عثر عليه على بعد ثلاثة كيلومترات انحدارًا باتجاه المخواة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقله.