مطارات الرياض تعلن عن 8 وظائف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مطارات الرياض توفر 8 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُهندس مدني، ومُدير مشاريع، ومُهندس كهربائي)، عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات ملائمة للمسمى الوظيفي، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

للتقديم :

مُهندس مدني (للجنسين – وظيفة واحدة ) :هنــــــــــــا .

مُدير مشاريع (للجنسين – العدد 4 وظائف) :هنـــــــــــــــــا.

مُهندس كهربائي (للرجال – العدد 3 وظائف) : هنــــــــــــــــا.