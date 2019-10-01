« ابتهال المطيري » ..طفلة خرجت من بيتها منذ 13 عامًا ولم تعد حتى الآن

علي القحطاني(صدى):

دشن المغردون عى موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الإثنين، وسم (هاشتاق) ” البحث عن ابتهال المطيري ” ، والتي قد اختفت منذ ما يقرب الـ 13 عامًا ، وهي بنت أربع سنين .

ويذكر أن الطفلة “ ابتهال ” وهي من مواليد 17 – 12 – 1423 هـ ، اختفت أثناء خروجها من منزل والدها في المجمعة بصحبة أشقائها الصغار في 7-3-1427 هــ .

وأكد المغردون أن عمرها وقت اختفائها كان 4 أعوام ، وأصبحت الآن فتاة شابة عمرها 16 عامًا ، وقد يكون لديها حساب على مواقع التواصل فتتعرف على نفسها.