وظائف شاغرة في تخصصي الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشرف خدمات الضيافة، عالم أبحاث أول- وحدة بحوث المختبر،. مدير الخدمات الاجتماعية، مدير التنسيق الطبي وأهلية العلاج، مدير خدمات المرضى التشغيلية، مدير خدمات الضيافة، منسق أول خدمات الضيافة.

ومدير مشروع- خدمات المرضى، منسق إداري أول خدمات المرضى، أخصائي علاج طبيعي.

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