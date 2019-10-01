وفاة أحد الأشخاص بعد انهيار جدار عليه بالجموم

علي القحطاني(صدى):

انهار جدار بارتفاع 5 متر، على شخص ما أدى إلى وفاته فورًا، وذلك بمحافظة الجموم.

وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب: « انتشل مدني الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع ٥ م بعد أن إنهار عليه، نسأل الله أن تغمده بواسع رحمته » .