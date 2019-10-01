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  • نشر : منذ 19 دقيقة
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  • حوادث

وفاة أحد الأشخاص بعد انهيار جدار عليه بالجموم

وفاة أحد الأشخاص بعد انهيار جدار عليه بالجموم
علي القحطاني(صدى):

انهار جدار بارتفاع 5 متر، على شخص ما أدى إلى وفاته فورًا، وذلك بمحافظة الجموم.

وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب: « انتشل مدني الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع ٥ م بعد أن إنهار عليه، نسأل الله أن تغمده بواسع رحمته » .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 15 دقيقة

سبحان الله ,,

,, الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

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