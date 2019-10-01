وفاة أحد الأشخاص بعد انهيار جدار عليه بالجموم
انهار جدار بارتفاع 5 متر، على شخص ما أدى إلى وفاته فورًا، وذلك بمحافظة الجموم.
وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب: « انتشل مدني الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع ٥ م بعد أن إنهار عليه، نسأل الله أن تغمده بواسع رحمته » .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمه ويغفر له
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 15 دقيقة
سبحان الله ,,
,, الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..