عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الاثنين، حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لا صحة لخبر وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم.

وأضافت : كما أن مصدر الخبر آحدى المواقع المزيفة التي تدار من خارج المملكة وتقوم بإنتحال هوية مواقع سعودية لنشر أخبار كاذبة.