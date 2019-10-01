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حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم

حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم
عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الاثنين، حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لا صحة لخبر وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم.

وأضافت : كما أن مصدر الخبر آحدى المواقع المزيفة التي تدار من خارج المملكة وتقوم بإنتحال هوية مواقع سعودية لنشر أخبار كاذبة.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 13 ساعة

اللهم اخزِ كل مبغض ومنظِّر يريد النيل من تلاحمنا مع حكامنا وإثارة البلبله بين الشعب وحكومته .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 6 ساعات

لا أدري ماذا يستفيد الشخص الذي ينشر الشائعات بين الناس . هل نسي هذا الشخص أن هناك حساب وعقاب يوم القيامة لهذا التصرفات الدنيئة , اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا , وتجاوز عن سيئاتنا يا ارحم الراحمين ,

[ عدد التعليقات: 52779 ] نشر منذ 4 ساعات

نصيحة يااخوان
مهما سمعت من اخبار واشاعات
إذا لم تكن من مصدر موثوق
لاتنشرها ولاتتداولها
حتى تتأكد
ومن الأفضل أنك ماتتداولها حتى ولو كانت حقيقة😐

[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 4 ساعات

طالت السالفه مات والله يرحم من مات من المسلمين .

[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 3 ساعات

الاعلام الماجور وكلاب قطر تنبح انتبهو ياعالم من توظيفكم في نقل الشائعات .

[ عدد التعليقات: 7457 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يرحمه ويرحم امواتنا واموات المسلمين

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