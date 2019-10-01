حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم
أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الاثنين، حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لا صحة لخبر وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم.
وأضافت : كما أن مصدر الخبر آحدى المواقع المزيفة التي تدار من خارج المملكة وتقوم بإنتحال هوية مواقع سعودية لنشر أخبار كاذبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم اخزِ كل مبغض ومنظِّر يريد النيل من تلاحمنا مع حكامنا وإثارة البلبله بين الشعب وحكومته .. آمين ..
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 6 ساعات
لا أدري ماذا يستفيد الشخص الذي ينشر الشائعات بين الناس . هل نسي هذا الشخص أن هناك حساب وعقاب يوم القيامة لهذا التصرفات الدنيئة , اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا , وتجاوز عن سيئاتنا يا ارحم الراحمين ,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52779 ] نشر منذ 4 ساعات
نصيحة يااخوان
مهما سمعت من اخبار واشاعات
إذا لم تكن من مصدر موثوق
لاتنشرها ولاتتداولها
حتى تتأكد
ومن الأفضل أنك ماتتداولها حتى ولو كانت حقيقة😐
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 4 ساعات
طالت السالفه مات والله يرحم من مات من المسلمين .
AL- M utrafi hussien[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 3 ساعات
الاعلام الماجور وكلاب قطر تنبح انتبهو ياعالم من توظيفكم في نقل الشائعات .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7457 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
fares[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يرحمه ويرحم امواتنا واموات المسلمين