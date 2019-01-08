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نار وحطب وفحم

Time منذ سنة
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

أتى فصل الشّتاء والطّقس البارد ومعه تحلو ليالي الأنس والسّمرة والاجتماع في الاستراحات أو المنتزهات البريّة ولا يكتمل اجتماع الأصحاب والأحباب والسّمار إلا بشبّة النّار فهي متاع البرد وجماله وحلاوته فهي دفء الشّتاء فبجانبها يجلسون ويصطلون ويتسامرون ويوقدون ويطبخون.

فسبحان الله الّذي جعل من الشّجر الأخضر نارًا، والحمد لله الّذي أنعم علينا بالنّار في الحياة الدّنيا وسخّرها للبشريّة بفوائدها العديدة وجعلها في الشّتاء متعة ووقانا الله يوم الآخرة من شرّ النّار وشررها وسعيرها..

ومع متعة النّار في الشّتاء يزداد الطّلب على الحطب والفحم بكمّيات كبيرة وهذا يتطلب قطع كثير من الأشجار وخاصّة شجر السّمر والسّلم والغضى والأرطاء ونتيجة لذلك تضرّرت البيئة وانتشر التّصحّر نتيجة الإسراف في قطع الأشجار في البرّ والأودية لجمع الحطب وإشعال النّار، فكم من أودية ذهبت أشجارها ليلًا بسبب قطعها بالمنشار الكهربائي وتحوّلت إلى حطب وفحم يباع بثمن بخس في الأسواق إما للتّدفئة أو يستخدم في الكازينوات للدّخان الضّارّ بالصّحة من الشّيش أو المعسّل. ورغم الجهود المبذولة من قبل الدّولة والمواطنين إلّا أنّ قطع الأشجار مازال مستمرّ ويحتاج إلى المزيد من سنّ الأنظمة الصّارمة وتطبيقها على الواقع والإسراع في نشر الشّرطة البيئيّة في جميع المناطق والمحافظات. وتوعية النّاس بأهميّة المحافظة على الأشجار لأهميتها للبيئة. وكذلك نشر الكاميرات المراقبة في أماكن انتشار الأشجار وكتابة لوحات توعويّة وتحذيريّة. فالاهتمام بالبيئة مطلب ودليل للتّقدّم والحضارة وانتشار الوعي الفكريّ والثّقافيّ والمدنيّ.

نعم هناك تطوّر للوعي البيئيّ التّطوعيّ من خلال انتشار الرّوابط الخضراء الّتي يقوم عليها عدد من المواطنين بهدف نشر الوعي البيئيّ في المجتمع للمحافظة على الأشجار من القطع ومنع انتشار التّصحّر وزحف الرّمال.

فمن هذا المنبر أتمنّى من الجهات ذات العلاقة الإسراع في المحافظة على الأشجار من القطع الجائر وإيجاد البدائل كاستيراد الحطب والفحم وخاصّة الفحم أو الحطب الّصناعيّ من الخارج ونشره بكمّيّات كبيرة وبثمن رخيص حتى يلبّي الطّلب المتزايد على الحطب والفحم المحلّي. ونشر الثّقافة وإقامة النّدوات التّوعويّة المكثّفة في جميع وسائل التّواصل الإعلامي والاجتماعيّ فالمحافظة على البيئة وأشجارها مطلب دينيّ ووطنيّ.

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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