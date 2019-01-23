حشرناهم وهزمونا

(صدى):
استحواذ ايه اللي انت جاي تقول عليــه
وانتهى المشوار وخرج الاخضر
هل سنركز على اساس المشكلة
ام سنحوم حول المشكلة
لن أقول نحن لانملك مواهب
ولن أقول نحن لانملك الروح
او المال او الفكر او التخطيط
نملك كل شيئ ولله الحمد
اتعبونا واجهدوا عقولنا
وحاولو ان يقنعونا بان هذا المنتخب الحلم
منتخب حلم يهزم المنتخبات الاقل منه فقط
اصبح الطموح ان تهزم لبنان وكوريا الشمالية
محزن ما يحدث في كرتنا بل مبكي
الجميع يتطور من حولنا بسرعة
نحن حتى لم نحافظ على ماوصلنا اليه
بعد كاس العالم قبل سبع شهور
نفس المشاكل ونفس الملاحظات
مالذي تغير ومالذي تطور في منتخبنا
اهلكونا بطريقة الاستحواذ
والاخريين قتلونا بااهدافهم
كرة القدم علم وتقنيه وعمل وتخطيط وحلول
كرة القدم اهداف فقط
علمني كيف اسجل الاهداف
ولاتعلمني كيف استحوذ على الكرة
قالوا ينقصنا راس حربة صريح
وانا أقول ينقصنا فريق كامل
حينما لاتسجل الأهداف فانت لم تلعب بطريقه صائبه
يقولون مدربنا غير جيد
وانا أقول المدرب هو من يعرف يختار ومايحتاج اليه
سنوات وسنوات لم نحصل على هذه البطولة
كنا نتفائل بالامارات أيام المجد الكروي السعودي
والان الأمور كلها متساوية
يقولون قدمنا امام اليابان مستوى مميزا
الاستحواذ والمستوى لايحقق البطولات
الم اكن اخشى اليابان بل اخطاء لاعبينا
تتعب منتخبنا كثير بل تفقدنا التركيز
قوة اليابان في العمق
وتملك حلول في الكرات الثابته
والهدوء
والتمركز خلف لاعبي الوسط
واعتقد ان مدربنا لايقرأ المنافسين
كنت أتمنى
عدم الاستعجال والصبر
كنتاتمنى ان يلعب بمحور ثابت مثل نوح .
اوان يلعب ٢/٥/٣
بداية المباراة احسست ان منتخب اليابان يعرف كل شيئ عن منتخبنا
ينتظرون الأخطاء منا
احترمونا كثير
لاعبينا ومدربنا لم يصدقوا ان اليابان تحترمنا بهذا القدر حتى ان كبيرهم قال خرجنا مرفوعي الرأس هل يعقل هذا ؟؟
تركوا لنا الكرة والملعب اعملوا ماتحبون
لكن بدون أي خطورة على مرمى اليابان
يتعاملون بمبدأ السلامة والامان العالي
ولديهم الصبر
ركنية واحدة فقط وهدف
دفاعنا يصور المشهد
الغريب ان المعادلة اختلفت الاجسام والطول اصبح في مصلحة اليابان
صحيح احنا تعلمنا الاستحواذ
ونجحنا فيه على كلام البعض
لكننا لم نتعلم ؟؟
ان هناك استحواذ سلبي
واستحواذ ايجابيا
حينما تكون خاسر
امام اليابان ومتبقي ٣٠ثانية
وتشاهد لاعبي منتخبنا
يمررون الكرة بعرض الملعب
تعرف ان من علمهم الاستحواذ
مدرب حافظ ومش فاهم
يطبق طريقة هو حافظها
ولكنهاتجاهل إمكانيات لاعبينا
قضى على كل ما نملكه من مهارات ومواهب
اصبحنا نلعب بنظام الجداريات
طريقة بيتزي أصبحت محفوظة
اين مدير المنتخب اين من يقولون نحن نفهم في كرة القدم
ان كنتم لاترون فهي مشكلة
وان كنتم تتجاهلون فهي مصيبه
أي مدرب يستطيع ان يوقفها
اذا درس مباريات منتخبنا السابقة
سبع شهور لم نرى أي تطور للاعبين
لم نشاهد بيتزي يطالب اتحادنا بمشاركة لاعبين المنتخب في مباريات الدوري؟
بختصار بعض المدربين يريد تحقيق إنجازات
والبعض الاخر يريد تحقيق استحواذ
وفي النهاية ((حشرناهم وهزمونا واخرجونا))