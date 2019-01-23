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حشرناهم وهزمونا

Time منذ سنة
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
استحواذ ايه اللي انت جاي تقول عليــه

 وانتهى المشوار وخرج الاخضر

 هل سنركز على اساس المشكلة

 ام سنحوم حول المشكلة

 لن أقول نحن لانملك مواهب

 ولن أقول نحن لانملك الروح

 او المال او الفكر او التخطيط

 نملك كل شيئ ولله الحمد

 اتعبونا واجهدوا عقولنا

 وحاولو ان يقنعونا بان هذا المنتخب الحلم

 منتخب حلم يهزم المنتخبات الاقل منه فقط

 اصبح الطموح ان تهزم لبنان وكوريا الشمالية

 محزن ما يحدث في كرتنا بل مبكي

 الجميع يتطور من حولنا بسرعة

 نحن حتى لم نحافظ على ماوصلنا اليه

 بعد كاس العالم قبل سبع شهور

 نفس المشاكل ونفس الملاحظات

 مالذي تغير ومالذي تطور في منتخبنا

 اهلكونا بطريقة الاستحواذ

 والاخريين قتلونا بااهدافهم

 كرة القدم علم وتقنيه وعمل وتخطيط وحلول

 كرة القدم اهداف فقط

 علمني كيف اسجل الاهداف

 ولاتعلمني كيف استحوذ على الكرة

 قالوا ينقصنا راس حربة صريح

 وانا أقول ينقصنا فريق كامل

 حينما لاتسجل الأهداف فانت لم تلعب بطريقه صائبه

 يقولون مدربنا غير جيد

 وانا أقول المدرب هو من يعرف يختار ومايحتاج اليه

 سنوات وسنوات لم نحصل على هذه البطولة

 كنا نتفائل بالامارات أيام المجد الكروي السعودي

 والان الأمور كلها متساوية

 يقولون قدمنا امام اليابان مستوى مميزا

 الاستحواذ والمستوى لايحقق البطولات

 الم اكن اخشى اليابان بل اخطاء لاعبينا

 تتعب منتخبنا كثير بل تفقدنا التركيز

 قوة اليابان في العمق

 وتملك حلول في الكرات الثابته

 والهدوء

 والتمركز خلف لاعبي الوسط

 واعتقد ان مدربنا لايقرأ المنافسين

 كنت أتمنى

 عدم الاستعجال والصبر

 كنتاتمنى ان يلعب بمحور ثابت مثل نوح .

 اوان يلعب ٢/٥/٣

 بداية المباراة احسست ان منتخب اليابان يعرف كل شيئ عن منتخبنا

 ينتظرون الأخطاء منا

 احترمونا كثير

 لاعبينا ومدربنا لم يصدقوا ان اليابان تحترمنا بهذا القدر حتى ان كبيرهم قال خرجنا مرفوعي الرأس هل يعقل هذا ؟؟

 تركوا لنا الكرة والملعب اعملوا ماتحبون

 لكن بدون أي خطورة على مرمى اليابان

 يتعاملون بمبدأ السلامة والامان العالي

 ولديهم الصبر

 ركنية واحدة فقط وهدف

 دفاعنا يصور المشهد

 الغريب ان المعادلة اختلفت الاجسام والطول اصبح في مصلحة اليابان

 صحيح احنا تعلمنا الاستحواذ

 ونجحنا فيه على كلام البعض

 لكننا لم نتعلم ؟؟

 ان هناك استحواذ سلبي

 واستحواذ ايجابيا

 حينما تكون خاسر

 امام اليابان ومتبقي ٣٠ثانية

 وتشاهد لاعبي منتخبنا

 يمررون الكرة بعرض الملعب

 تعرف ان من علمهم الاستحواذ

 مدرب حافظ ومش فاهم

 يطبق طريقة هو حافظها

 ولكنهاتجاهل إمكانيات لاعبينا

 قضى على كل ما نملكه من مهارات ومواهب

 اصبحنا نلعب بنظام الجداريات

 طريقة بيتزي أصبحت محفوظة

 اين مدير المنتخب اين من يقولون نحن نفهم في كرة القدم

 ان كنتم لاترون فهي مشكلة

 وان كنتم تتجاهلون فهي مصيبه

 أي مدرب يستطيع ان يوقفها

 اذا درس مباريات منتخبنا السابقة

 سبع شهور لم نرى أي تطور للاعبين

 لم نشاهد بيتزي يطالب اتحادنا بمشاركة لاعبين المنتخب في مباريات الدوري؟

 بختصار بعض المدربين يريد تحقيق إنجازات

 والبعض الاخر يريد تحقيق استحواذ

وفي النهاية ((حشرناهم وهزمونا واخرجونا))

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د محمد ماجد بخش
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