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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. فيتنام يقصي الأردن بصعوبة من كأس آسيا

Time منذ سنة
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بالصور.. فيتنام يقصي الأردن بصعوبة من كأس آسيا

ماجد الأشرم (صدى):
نجح المنتخب الفيتنامي، اليوم الأحد، في التغلب بصعوبة على نظيره الأردني بأربعة أهداف لهدفين على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019.

وتغلبت فيتنام على الأردن في ركلات الترجيح؛ حيث كان قد انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما؛ أحرز بهاء عبدالرحمن سليمان الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك نظيره الفيتنامي، في المباراة التي تجمعهما، بينما في الدقيقة 51 يتعادل كونج فيونج نجوين لفيتنام.

وأضاع المنتخب الأردني ركلتي ترجيح؛ فيما أضاع منتخب فيتنام ركلة واحدة؛ ليتأهل إلى ربع النهائي؛ ليواجه الفائز من مباراة الأخضر واليابان، المقرر إقامتها غدًا الاثنين.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد تأهل منتخب الأردن لدور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما كان يحل منتخب فيتنام بالمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3.

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
سبحان الله العظيم 😭😭😭😭
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب
أبوسطام
لاترحمونه خاطر بنفسه و بالأرواح البشر لابدان يكون لدى المواطن والمقيم وعى وحس امنى الدولة حفظهاالله بكل امكانيتها للحفاظ على الجميع واستتباب الامن الحزم ومضاعفةالعقوبات ليرتدع الجميع

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