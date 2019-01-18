بطولة كأس آسيا تحتاج مدربين معلمين وليس مدربين فقط

(صدى):
بطولة اسيا الصعب والمستحيل 24 فريق ومدرب عربي وحيد المتابع لهذه البطولة يشاهد اختلاف المستويات والطموحات والأفكار والتخطيط والنتائج :ــ
•منتخبات اكلت الأخضر واليابس مستويات ونتائج .
•منتخبات قدمت مستويات متطورة .
•منتخبات تلعب بنصف قوتها .
•منتخبات تحاول ان تتطور .
•منتخبات تقاتل على افضل أربعة ثوالث.
•منتخبات تحاول ان تخسر باقل النتائج .
• منتخبات حضرت كضيوف شرف ورحلة مشاركة واستجمام .
24 منتخب ومدرب عربي وحيد 11منتخب عربي
•خمسة مدربين اسيويين في هذه البطولة .
•16 مدرب أوروبي .
•مدربين اثنين من أمريكا الجنوبية .
•مدرب من قارة افريقيا .
•أربعة مدربين فقط يدربون منتخباتهم .
•إريكسون مدرب الفلبين وليبي مدرب منتخب الصين الأكبر سناً والأكثر شهرة.
•ومن افضل المدربين في البطولة من البرتغال كيروش مع منتخب إيران، وباولو بينتو مع كوريا الجنوبية.
• الكوري الشمالي كيم يونغ جون، مدرب منتخب بلاده الأصغر بين المدربين الـ24، حيث يبلغ من العمر 34 عاماً، وهو من المدربين الأربعة الذين يدربون منتخبات بلادهم.
•اكبر مدرب في البطولة لمنتخب عربي هو مدرب المنتخب السوري خرج بنقطة وحيدة .
•اصغرمدرب لمنتخب عربي مدرب منتخب قطر 9نقاط ومستويات جيدة .
•مدربين ساعدوا في تطوير منتخباتهم .
•مدربين صنعوا منتخبات بحسن الاختيار واللياقة البدنية العالية والروح والحماس .
•مدربين اظهروا ردود فعل مميزه مع منتخباتهم .
•مدربين اخرجوا كل ما لديهم في دوري المجموعات .
•مدربين تعاملوا مع دوري المجموعات بحذر وبالورقة والقلم .
في النهاية :ـ
هل يصنع هؤلاء المدربين ارث كرويا للمنتخبات الاسيوية وللقارة الاسيوية هل يستفيد الاتحاد الاسيوي من الخبرات التي يملكها هؤلاء المدربين
(( نحتاج مدربين معلمين وليس مدربين فقط ))