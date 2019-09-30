بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا

طلال الغامدي(صدى):

حصلت مواطنة على سيارة «جيب لكزس» من المستشار تركي آل الشيخ، بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة لنادي ألميريا الإسباني.

وانتهت مباراة ألميريا ونادي قادش 2-1 بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان آل الشيخ قد خصص سيارة جائزة لكل من يتوقع نتيجة نادي ألميريا الذي يملكه، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.