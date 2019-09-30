بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا
حصلت مواطنة على سيارة «جيب لكزس» من المستشار تركي آل الشيخ، بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة لنادي ألميريا الإسباني.
وانتهت مباراة ألميريا ونادي قادش 2-1 بدوري الدرجة الثانية الإسباني.
وكان آل الشيخ قد خصص سيارة جائزة لكل من يتوقع نتيجة نادي ألميريا الذي يملكه، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83568 ] نشر منذ 8 ساعات
الله من الضياعه والتفاهه وإنفاق المال في غير محله ..
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 7 ساعات
توقعت نفس النتيجة ولم يحالفني الحظ
عادل عبدالله[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 ساعات
الإعلام القطري ناقل أمين وبكل موضوعية وشفافية للأحداث .. ومعاناة الشعوب العربية التي أنتم سببها ..
بينما إعلامكم غارق للنخاع بالكذب والفبركات ..
إن كنت وإعلامكم صادقون – وهذا بعيد عنكم ، بُعْد المشرق والمغرب – انقلوا ما حدث باليمن خلال 24 ساعة الماضية فقط بكل شفافية ومهنية ..
.[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 36 دقيقة
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29096 ] نشر منذ 3 ساعات
الف مبروك
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3876 ] نشر منذ 52 دقيقة
مبروك
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 10 دقائق
ما كان اولى ان يصرف هذا المال لمستحق يتكفف الناس او اسره فقيره او في وجه خير احسن من صرفه في اشياء تافهه ليس منها فائده، ما هي الفائدة المرجوه من فوز علان ولا زعتان ولا هي فشخره على الفاضي.
ما اقول إل الله يصلح الحال ويكفانا شر ما في الغيب يارب.