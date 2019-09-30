  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا

بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا

بالفيديو..«جيب لكزس» من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا
طلال الغامدي(صدى):

حصلت مواطنة على سيارة «جيب لكزس» من المستشار تركي آل الشيخ، بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة لنادي ألميريا الإسباني.
وانتهت مباراة ألميريا ونادي قادش 2-1 بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان آل الشيخ قد خصص سيارة جائزة لكل من يتوقع نتيجة نادي ألميريا الذي يملكه، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83568 ] نشر منذ 8 ساعات

الله من الضياعه والتفاهه وإنفاق المال في غير محله ..

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 ساعات

الإعلام القطري ناقل أمين وبكل موضوعية وشفافية للأحداث .. ومعاناة الشعوب العربية التي أنتم سببها ..
بينما إعلامكم غارق للنخاع بالكذب والفبركات ..
إن كنت وإعلامكم صادقون – وهذا بعيد عنكم ، بُعْد المشرق والمغرب – انقلوا ما حدث باليمن خلال 24 ساعة الماضية فقط بكل شفافية ومهنية ..

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 36 دقيقة

……………

[ عدد التعليقات: 29096 ] نشر منذ 3 ساعات

الف مبروك

[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 10 دقائق

ما كان اولى ان يصرف هذا المال لمستحق يتكفف الناس او اسره فقيره او في وجه خير احسن من صرفه في اشياء تافهه ليس منها فائده، ما هي الفائدة المرجوه من فوز علان ولا زعتان ولا هي فشخره على الفاضي.
ما اقول إل الله يصلح الحال ويكفانا شر ما في الغيب يارب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *