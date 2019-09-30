مدير جامعة الملك خالد يرعى احتفالها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الاثنين احتفال الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، بحضور وكلاء الجامعة والعمداء والمنسوبين والطلاب، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بأبها “قريقر”.

وضم الاحتفال ندوة وطنية تم عقدها قبل انطلاق الحفل الخطابي ونظمتها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع المركز الإعلامي، بمشاركة عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فايع، والمشرف العام على إدارة الموارد الذاتية الدكتور حسين آل عبيد، والمشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور مفلح القحطاني، وأدارها وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة الدكتور خالد أبوحكمة، وحملت عنوان “مسيرة التنمية وآفاق المستقبل”.

وفي بداية الحفل الخطابي أشاد معالي مدير الجامعة بالتطور والنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية مؤكدًا أننا نفخر بذلك ونستشعره في يومها الوطني الـ 89 وفي كل حين، لافتًا إلى أن هذا التقدم ليس إلا دليلا على جهد القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الرحمين الشريفين، وسمو ولي عهده الآمين، وسمو أمير منطقة عسير – حفظهم الله – بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن احتفال هذا اليوم ينطلق في أحد معاقل العلم والمعرفة، التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.

كما أكد السلمي أن احتفال الجامعة في هذا اليوم يأتي بعد تنظيم إمارة منطقة عسير لاحتفالات كبيرة بمشاركة أبناء وبنات الوطن كانت محل إشادة يشهد بها الجميع على تلاحم المجتمع وحبهم لوطنهم، لافتًا إلى أن الجامعة تسعد بالمشاركة المجتمعية، شاكرًا عمادة شؤون الطلاب ومنسوبيها على إقامة وتنظيم هذا الحفل، ومقدمًا شكره وتقديره للحضور من مختلف جهات الجامعة، آملًا أن يحتفي أبناء وبنات وطننا الغالي بذكرى وطنهم لأعوام مديدة وهو في تقدم وتطور مستمرين.

فيما شهد معالي مدير الجامعة والحضور أوبريتًا وطنيًّا يتناول أبرز منجزات الوطن والنهضة والتقدم التي يتمتع بها، كما تم خلال الحفل عرض فيلم مرئي بعنوان “مكالمة” من إنتاج وإخراج عدد من طلاب الجامعة يحكي قصة حماة الوطن في تضحيتهم بأرواحهم من أجل حماية وطننا الغالي وسلامة وأمن شعبه، أيضًا ضم الحفل قصيدة شعرية وطنية قدمها الأستاذ الدكتور عوض بن عبدالله القرني.

من جهته رحب وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور يحيى قناعي في كلمته بمعالي المدير والوكلاء والحضور، شاكرًا لهم حضورهم ومشاركتهم في احتفال يوم وطنهم الغالي، مشيرًا إلى أن العمادة تسعى دومًا إلى تفعيل دور طلاب وطالبات الجامعة في مثل هذه المناسبات وإيصال صوتهم وتعبيرهم عن حبهم لوطنهم، مؤكدًا أنها تسعد أيضًا بمد جسور التواصل مع جميع الجهات في كل ما يتعلق بالوطن وخدمته والاحتفاء بمناسباته، شاكرًا معالي مدير الجامعة على دعمه ومتابعته لكل أنشطة وفعاليات العمادة، وحضوره ورعايته لهذه المناسبة، مقدمًا شكره لكل من حضر وساهم في إقامة وتنظيم هذه الفعالية.

هذا وقد ضم احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ 89 عددًا من البرامج والفعاليات من أبرزها هاشتاق بعنوان همة حتى القمة kku عبر موقع التواصل “تويتر” عبر فيه منسوبو الجامعة والطلاب والطالبات عن مشاعرهم وسطروا كلمات الوفاء والحب لهذا الوطن، إضافة إلى مسابقات في الرسم التشكيلي، كذلك تقديم كلمات توجيهية وتوعوية للوطن، وحملة للتبرع بالدم تحت شعار “دمي لوطني”.

وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة المشاركين في الاحتفال، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.