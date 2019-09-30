برعاية أمير عسير تعليم النماص يستضيف ملتقى الجمعية التاريخية السعودية فرع عسير ( الرابع )

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير ‎الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود يقيم فرع ‎الجمعية التاريخية السعودية بعسير تزامنا مع ذكرى (‎اليوم الوطني٨٩) اللقاء العلمي الرابع من مشروع ‎تاريخ الوطن و وطن التاريخ بعنوان ‎(بلاد الحجر في التاريخ والآثار) وذلك يومي الأربعاء والخميس ٣-٤ صفر ١٤٤١هـ.

وسيُقدم خلال جلسات يومي الملتقى ما يقارب (23) بحثاً منها 13 بحثاً من أكاديميون و 10 أبحاث مقدمة من المختصين و المهتمين بالتاريخ .

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى تشارك فيه (12) جامعة و (120) شخصية أكاديمية منهم عدد من الأكاديميات في ست جامعات لحضور لقاء النماص وسيشاركن في الحوار والنقاش والمداخلات ومايثري جلسات اللقاء.

كما تم توجيه الدعوة لطلاب وطالبات الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) في التاريخ القديم والإسلامي والحديث لحضور الملتقى واعتبرها فرصة لمقابلة عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات والاستفادة من الأبحاث وأوراق العمل التي ستعرض في اللقاء.

من جانبها أكملت إدارة تعليم النماص استعداداتها بقيادة سعادة مدير التعليم الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم وقيادات الإدارة (بنين وبنات) لفعاليات هذا الملتقى العلمي الفريد في موضوعاته وتوقيته ، حيث أعدت اللجان المنظمة للاستقبال والإعلام والمطبوعات والعروض وغيرها جميع الإمكانات وسخرت كافة الجهود سعيا لنجاح الملتقى و تحقيق أهدافه .