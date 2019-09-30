العثور على جثة رجل في عجلة طائرة بعد هبوطها بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

في مشهد مروع عثر موظفو الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس في المغرب على جثمان مواطن غيني كان مختبىء في عجلة الطائرة.

وتسلل المواطن إلى مدرج المطار بكوناكري في انتهاك للقواعد الأمنية السارية .

وتوفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.

وذكر بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن المواطن الغيني المذكور اختبأ بفتحة جهاز عجلات الهبوط في الطائرة.