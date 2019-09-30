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القسم النسوي بفريق إحسان تبوك يحتفل باليوم الوطني

القسم النسوي بفريق إحسان تبوك يحتفل باليوم الوطني
محمود البلوي(صدى):

‏نفذ القسم النسوي بفريق إحسان تبوك التطوعي مساء يوم الٲحد الموافق 30 / 01 / 1441هــ ، مبادرة احتفالية اليوم الوطني، بجمعيه الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك ، حيث جهز ركن خاص له خلال هذه الاحتفالية ، وقد شارك الفريق من المتعاونات الصغار .

وقد ٲثنى رئيس فريق إحسان تبوك التطوعي على الجهود المميزة التي قدمها القسم النسوي للفريق خلال هذه الاحتفالية ، كما شكر الإعلامية المبدعة .

المصورة ٲماني الحويطي على التغطية الإعلامية لمشاركة القسم النسوي بفريق إحسان تبوك التطوعي .

 

 


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