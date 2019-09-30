بلدية الجنوب الفرعية ترصد عددا من المحلات التجارية

حسن الزهراني(صدى):

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الصحة العامة نفذت بلدية الجنوب الفرعية عددا من الجولات الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية لهذا الغرض وقد تم رصد محلات ومطاعم مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م تركي الذروي ان فرق المتابعة نفذت عددا من الجولات الميدانية على المحلات التجارية والصحية مشيرا إلى إن عدد المحلات التي تم زيارتها 9 محلات بحي الفضيلة في منطقة الخمرة نتج عن ذلك اشعار 8 محلات وإغلاق محل واحد مخالف للاشتراطات البلدية والصحية وأكد م الذروي ان بلدية الجنوب الفرعية مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة حيث تتولى الفرق الرقابية الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات اولا بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.