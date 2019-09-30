« المعلمي » في مجلس الأمن يفتح النار على إيران: تذرفون دموع التماسيح

نايف السالم(صدى):

فتح عبدالله المعلمي مندوب المملكة خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في سوريا، النار على مندوب إيران.

واتهم مندوب إيران المملكة باتهامات ساذجة جعلت مندوب المملكة يطالبه بالتوقف عن ما وصفه بالمهاترات.

وقال المعلمي: أشعر بالأسى وأنا أستمع لتلك الأكاذيب وأقول لمندوب إيران: فلتكف عن التدخل في شؤون المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق، نعم ليس لديكم الحق أبدًا أن تتدخلوا في شؤون هذه الدول.

وأضاف: أنتم تتباكون على أطفال اليمن وتذرفون دموع التماسيح، لكنكم تنشرون الطائفية والإرهاب في بلدان المنطقة وأدعوك أن تمتنع عن هذه السخافات “.

يشار إلى أنه خلال نفس الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إفادة من المبعوث الأممي إلى سوريا ” جير بيدرسن “ حول تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء أول اجتماعاتها في جنيف في الـ30 من شهر أكتوبر الأول المقبل.