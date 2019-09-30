7 إصابات في حادث انقلاب حافلة طالبات بمحافظة النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن هلال عسير باشر حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص )في محافظه النماص.

وقال : فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث الساعه ١٤:٢٩ ظهراً على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات.

وأضاف الشهري : ان الحادث نجم عنه سبع إصابات منها إصابتين متوسطة وإصابة بسيطة جرى نقلها لمستشفى النماص العام عن طريق الفرق الاسعافيه وبقيه الحالات تم علاجها بالموقع ونقلوا عن طريق ذويهم.