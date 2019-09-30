7 إصابات في حادث انقلاب حافلة طالبات بمحافظة النماص
صرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن هلال عسير باشر حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص )في محافظه النماص.
وقال : فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث الساعه ١٤:٢٩ ظهراً على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات.
وأضاف الشهري : ان الحادث نجم عنه سبع إصابات منها إصابتين متوسطة وإصابة بسيطة جرى نقلها لمستشفى النماص العام عن طريق الفرق الاسعافيه وبقيه الحالات تم علاجها بالموقع ونقلوا عن طريق ذويهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يشفيهن ويعافيهن ولا يفجع اهاليهن .. آمين ,,