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  • نشر : منذ 31 دقيقة
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  • حوادث

7 إصابات في حادث انقلاب حافلة طالبات بمحافظة النماص

7 إصابات في حادث انقلاب حافلة طالبات بمحافظة النماص
محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن هلال عسير باشر حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص )في محافظه النماص.

وقال : فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث الساعه ١٤:٢٩ ظهراً على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات.

وأضاف الشهري : ان الحادث نجم عنه سبع إصابات منها إصابتين متوسطة وإصابة بسيطة جرى نقلها لمستشفى النماص العام عن طريق الفرق الاسعافيه وبقيه الحالات تم علاجها بالموقع ونقلوا عن طريق ذويهم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يشفيهن ويعافيهن ولا يفجع اهاليهن .. آمين ,,

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