  • الإثنين 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى : مشغل آلة التصوير: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومشغل رسومات أول: شهادة الدبلوم في تخصص تصميم الرسومات، ويفضل درجة البكالوريوس.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83562 ] نشر منذ 40 دقيقة

باالتوفيق والقبول للجميع ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *