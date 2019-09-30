وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى : مشغل آلة التصوير: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومشغل رسومات أول: شهادة الدبلوم في تخصص تصميم الرسومات، ويفضل درجة البكالوريوس.

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