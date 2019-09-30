الأهلي يستعد للفيحاء.. والمحمدي يبدأ المران باجتماع

ماجد محمد(صدى):

حرص مدرب الأهلي الوطني صالح المحمدي، على عقد اجتماعًا مع لاعبيه، قبل بداية التدريبات الجماعية، مساء اليوم الإثنين.

ويواصل الأهلي استعداده؛ لمواجهة الفيحاء، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى اللاعبون عقب الاجتماع مرانًا بدنيًا ثم فنيًا طبق من خلاله المحمدي، مجموعة من الجمل التي يرغب في اعتمادها بالمباريات القادمة.

وعلى جانب أخر أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أحد نجوم النادي الأهلي، للمغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت التقارير، إلى توصل سعيد المولد، ظهير أيمن الفريق الأول، إلى اتفاق مع إدارة الرائد، للتعاقد معه بداية من يناير القادم، وذلك بعد استبعاده من قائمة الراقي بشكل نهائي.