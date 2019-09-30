العقاري: عدد المستفيدين من « دعم المدنيين » قابل للزيادة بعد إضافة خيار جديد

علي القحطاني(صدى):

كشف صندوق التنمية العقارية، المزيد من التفاصيل عن مبادرة دعم المدنيين، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ 4000 مستفيد حتى الآن.

وصرّح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، بأن «مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر هي عبارة عن قرض إضافي حسن يصل إلى نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، يُضاف إلى القرض العقاري المدعوم، والذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد بحد أقصى 640 ألف ريال».

وأوضح أن المستفيدين هم المسجلون في قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومن أتم الخمسين عاماً أو أكثر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أخباركم»، إلى أن عدد المستفيدين مرشح للزيادة بعد إضافة خيار «البناء الذاتي» ضمن الخيارات المتاحة للمستفيدين.