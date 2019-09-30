العقاري: عدد المستفيدين من « دعم المدنيين » قابل للزيادة بعد إضافة خيار جديد
كشف صندوق التنمية العقارية، المزيد من التفاصيل عن مبادرة دعم المدنيين، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ 4000 مستفيد حتى الآن.
وصرّح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، بأن «مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر هي عبارة عن قرض إضافي حسن يصل إلى نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، يُضاف إلى القرض العقاري المدعوم، والذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد بحد أقصى 640 ألف ريال».
وأوضح أن المستفيدين هم المسجلون في قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومن أتم الخمسين عاماً أو أكثر.
وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أخباركم»، إلى أن عدد المستفيدين مرشح للزيادة بعد إضافة خيار «البناء الذاتي» ضمن الخيارات المتاحة للمستفيدين.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 8 ساعات
وهم كل المواعيد وهم!؟🤔
يا راجل انا مقدم على الصندوق منذو عام ١٤٢٨ وإلى الأن لم يصل ويحن دوري وباقيلي حسب الحاسبة الالكترونية حقتكم سنتين!؟
*ال ٥٠٠ الف ترجع للبنك بفوائد عالية على المواطن + ١٤٠ الف وكلها من ظهر المواطن الغلبان الذي همه وشغله الشاغل أن يكون عنده بيت مثل العالم؟✍ خافو الله أغلب المواطنين ساكنين في إيجارات ومنهم من زوج أولاده وبناتة وهو لسه في إيجار واقساط والتزامات مالية للبنوك!😔😔 عند الله تلتقي الخصوم بختصار*
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 6 ساعات
والله من يوم اشوف وجه ذا الغبي يجيني غثيان احس الكلام ما فيه جديد يروحبة ويجيبة هوهو ما تغير والله انا نفسي اشوف وزارة او وزير او مسئول يقول احنا قصرنا في شي او الغلط من عندنا … بل بالعكس تماما